"Сподіваємося влаштувати сюрприз Шахтарю", – капітан Десни Фаворов

Хавбек Десни Денис Фаворов хоче зіпсувати настрій ще одному українському гранду. У минулому турі чернігівці сенсаційно перемогли Динамо.

"Звичайно, ми сподіваємося влаштувати сюрприз Шахтарю. Хочеться зіграти вдало, але ми розуміємо, що Шахтар зараз – команда вищого рівня. Вона на голову вища за інших в чемпіонаті, закономірно і заслужено посідає перше місце.

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У них можна виділити всю команду, як мінімум 7-8 гравців. Немає сенсу звертати увагу на когось окремо, тому треба зосередитись на командній грі донеччан.

У матчі проти Динамо ми не дивилися на ім'я суперника, хотіли зіграти в свою гру. У підсумку так і вийшло, результатом ми задоволені.

Ліга чемпіонів? Це поки що тільки мрії, хоча до більшого, звичайно, треба прагнути. Попереду ще багато турів і нам поки рано про таке мріяти. Треба починати з малого, але набирати апетит в ході чемпіонату", – заявив Фаворов у коментарі Команда№1.

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Нагадаємо, саме Десна наразі є головним переслідувачем "гірників" у чемпіонаті – друге місце і 14 пунктів після семи турів.