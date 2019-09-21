"Шахтер потеряет очки с Десной", – смелый прогноз Цыганыка

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык поделился мыслями относительно центрального матча 8-го тура УПЛ.

"Очень интересный матч. В Чернигове всем соперникам играть непросто. Насколько знаю, там очень хорошая публика, много болельщиков, которые приходят на стадион и поддерживают своих любимцев. Перед игрой будет достаточно большой ажиотаж, ведь Десна сейчас занимает второе место в турнирной таблице.

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Команда Рябоконя победила Динамо и целенаправленно готовилась к встрече с Шахтером. "Горняков" очень сильно повозил Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Интересно, в каком состоянии они приедут в Чернигов.

Рискну предположить, что Шахтер впервые потеряет очки в чемпионате и не сможет выиграть. К тому же обе команды забьют", – цитирует Цыганыка bookmaker-ratings.

Встреча этих соперников состоится 22 сентября, начало в 14:00.

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