"Действительно ли с нами тренируются два бразильца? Это верно. Мы просматриваем бразильских футболистов. Надеемся на возможность подписать таких игроков, добавить в Мариуполь что-нибудь новое. Мы продолжаем поиск талантов, и на сборе в Турцию потенциальные новички еще будут приезжать. Сейчас у нас есть определенные возможности. По бразильцам, скорее всего, примем решение до отъезда на турецкий сбор.

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Мы постараемся найти баланс между тренировками и спаррингами. Понятно, что и то, и другое приносит пользу. Но играть ради игры мы не станем. Пока мы договорились провести пять контрольных матчей. Это нормально. Может, еще добавим по ходу сбора, посмотрим", – поделился Маркевич в комментарии Footboom.

Заметим, на зимнюю паузу мариупольцы пошли на последнюю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. 25 января команда отправится на сбор в Турцию.

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