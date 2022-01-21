Азовский клуб продолжает избавляться от ненужных игроков в трансферном окне.

Петар Босанчич и Владислав Клименко покинули Мариуполь, сообщает пресс-служба клуба . Контракты игроков были досрочно разорваны.

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Оба присоединились к Мариуполю в начале сезона 2021/22. Босанчич, перебравшийся на побережье Азовского моря по инициативе Дарио Срны, провел всего 5 поединков. Клименко отыграл в 6 встречах и успел отличиться одним мячом.

Заметим, на зимнюю паузу мариупольцы ушли на последней строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. 25 января команда отправится на сбор в Турцию.

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