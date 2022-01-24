"Чи дійсно з нами тренуються два бразильці? Це правда. Ми переглядаємо бразильських футболістів. Сподіваємось на можливість підписати таких гравців, додати до Маріуполя щось нове. Ми продовжуємо пошук талантів, і на зборі до Туреччини потенційні новачки ще приїжджатимуть. Нині ми маємо певні можливості. За бразильцями, швидше за все, ухвалимо рішення до від'їзду на турецький збір.

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Ми постараємося знайти баланс між тренуваннями та спарингами. Зрозуміло, що і те, й інше приносить користь. Але грати лише заради гри ми не станемо. Поки що ми домовилися провести п'ять контрольних матчів. Це нормально. Може, ще додамо по ходу збору, подивимося", – поділився Маркевич у коментарі Footboom.

Зауважимо, на зимову паузу маріупольці пішли на останній сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги. 25 січня команда вирушить на збір до Туреччини.

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