Начо травмировался – защитник не поможет Реалу в первых матчах после рестарта Ла Лиги

Украина — 8 июнь 710
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Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие
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"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простоюВторая лига — 8 июнь 256
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Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логікиМир — 8 июнь 565
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"Захищаємося, як шкільна команда". Баварія втратила конкурента, а французький монстр відлякує ЗіданаГермания — 8 июнь 180
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"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як МессіУкраина — 8 июнь 444