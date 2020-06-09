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Начо травмировался – защитник не поможет Реалу в первых матчах после рестарта Ла Лиги

00:45 4 Читати українською
Начо травмировался – защитник не поможет Реалу в первых матчах после рестарта Ла Лиги
Начо / Фото ФК Реал

Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на защитника Реала Начо в ближайших матчах.

 

Начо получил повреждение на тренировке мадридского клуба, сообщает Marca.

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Врачи "сливочных" обнаружили у 30-летнего защитника травму мышцы бравого бедра. На восстановление испанцу понадобится 2-3 недели.

Стоит отметить, что уже 14 июня Реал проведет свой первый поединок после карантина, мадридцы будут принимать Эйбар. В нынешнем сезоне Ла Лиги Начо провел 5 матчей, в которых отметился голом.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Эйбар Начо Начо
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