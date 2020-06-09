Начо травмувався – захисник не допоможе Реалу у перших матчах після рестарту Ла Ліги

Зінедін Зідан не зможе розраховувати на захисника Реала Начо у найближчих матчах.

Начо зазнав пошкодження на тренуванні мадридського клубу, повідомляє Marca.

Реал скаржиться на перевагу Барселони після відновлення Прімери – на руку каталонцям грає календар

Лікарі "вершкових" виявили у 30-річного захисника травму м'яза бравого стегна. На відновлення іспанцю знадобиться 2-3 тижні.

Варто відзначити, що вже 14 червня Реал проведе свій перший поєдинок після карантину, мадридці прийматимуть Ейбар. У нинішньому сезоні Ла Ліги Начо провів 5 матчів, в яких відзначився голом.

Реал знайшов несподіваний варіант підсилення – за гравцем, який є одним із найкращих у Європі, полюють топ-клуби