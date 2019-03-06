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Начо: Реал не привык оставаться без каких-либо шансов хоть на один трофей

10:49 115 Читати українською
Начо: Реал не привык оставаться без каких-либо шансов хоть на один трофей
Начо / фото из соцсетей

Защитник мадридского Реала Начо прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом (1:4).

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

"Мы опустошены. Это очень сложно. Мы не привыкли на этой стадии сезона оставаться без каких-либо шансов хоть на один трофей. Выиграть чемпионат Испании практически невозможно, мы вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов. Это трудно", – цитирует Начо пресс-служба УЕФА.

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К слову, Начо уже в компенсированное время получил сразу 2 желтые карточки и был удален с поля.

Напомним, первая встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Сантьяго Солари. Однако вчерашняя победа позволила Аяксу выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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