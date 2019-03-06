Начо: Реал не привык оставаться без каких-либо шансов хоть на один трофей

Защитник мадридского Реала Начо прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом (1:4).

"Мы опустошены. Это очень сложно. Мы не привыкли на этой стадии сезона оставаться без каких-либо шансов хоть на один трофей. Выиграть чемпионат Испании практически невозможно, мы вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов. Это трудно", – цитирует Начо пресс-служба УЕФА.

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К слову, Начо уже в компенсированное время получил сразу 2 желтые карточки и был удален с поля.

Напомним, первая встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Сантьяго Солари. Однако вчерашняя победа позволила Аяксу выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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