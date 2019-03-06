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Начо: Реал не звик залишатися без жодних шансів хоч на один трофей

10:49 551 Читать на русском
Начо: Реал не звик залишатися без жодних шансів хоч на один трофей
Начо / фото із соцмереж

 Захисник мадридського Реала Начо прокоментував результат матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом (1:4).

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

"Ми спустошені. Це дуже складно. Ми не звикли на цій стадії сезону залишатися без будь-яких шансів хоч на один трофей. Виграти чемпіонат Іспанії практично неможливо, ми вилетіли з Кубка Іспанії і Ліги чемпіонів. Це важко", – цитує Начо прес-служба УЄФА.

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До слова, Начо вже у компенсований час отримав відразу 2 жовті картки і був вилучений з поля.

Нагадаємо, перша зустріч в Амстердамі завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Сантьяго Соларі. Однак вчорашня перемога дозволила Аяксу вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Відеоновини Реал Мадрид - Аякс Реал Мадрид Реал Мадрид Начо Начо Ліга Європи
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