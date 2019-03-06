Начо: Реал не звик залишатися без жодних шансів хоч на один трофей

Захисник мадридського Реала Начо прокоментував результат матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом (1:4).

"Ми спустошені. Це дуже складно. Ми не звикли на цій стадії сезону залишатися без будь-яких шансів хоч на один трофей. Виграти чемпіонат Іспанії практично неможливо, ми вилетіли з Кубка Іспанії і Ліги чемпіонів. Це важко", – цитує Начо прес-служба УЄФА.

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До слова, Начо вже у компенсований час отримав відразу 2 жовті картки і був вилучений з поля.

Нагадаємо, перша зустріч в Амстердамі завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Сантьяго Соларі. Однак вчорашня перемога дозволила Аяксу вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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