Реал – Аякс – 1:4 – видео голов

Аякс сенсационно разгромил Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующую стадию турнира. Смотрите видео голов матча Реал – Аякс.

Матч Реал – Аякс начался в 22:00. Гости вышли вперед уже на седьмой минуте, за амстердамскую команду отличился Хаким Зиеш.

Аякс разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Еще через 11 минут подопечные Тен Хага удвоили свое преимущество, гол забил Давид Нерес, чем сделал счет двухматчевого противостояния в пользу Аякса.

На 62-й минуте Тушан Тадич классным ударом забил третий мяч.

Точку в матче классным ударом со штрафного поставил Лассе Шене.