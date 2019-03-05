toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Реал – Аякс – 1:4 – видео голов

5 марта 23:46 515 Читати українською
Реал – Аякс – 1:4 – видео голов
Реал – Аякс – видео голов и обзор матча

Аякс сенсационно разгромил Реал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующую стадию турнира. Смотрите видео голов матча Реал – Аякс.

70’ Марко Асенсио
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Матч Реал – Аякс начался в 22:00. Гости вышли вперед уже на седьмой минуте, за амстердамскую команду отличился Хаким Зиеш.

Аякс разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Еще через 11 минут подопечные Тен Хага удвоили свое преимущество, гол забил Давид Нерес, чем сделал счет двухматчевого противостояния в пользу Аякса.

На 62-й минуте Тушан Тадич классным ударом забил третий мяч.

Точку в матче классным ударом со штрафного поставил Лассе Шене.


Теги
Аякс Аякс Лига чемпионов Видеоновости Реал Мадрид - Аякс Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Челси решил продать Кепу из-за конфликта с Сарри
    Англія — 5 март580 Челси решил продать Кепу из-за конфликта с Сарри
21
час
:
53
мин
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук