Начо Монреаль разорвал контракт с Арсеналом

Опытный защитник Начо Монреаль договорился с лондонским Арсеналом о расторжении контракта.

Испанский ветеран и "канониры" завершили сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом сообщил журналист NBC Джерри Стюарт в своем твиттере.

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33-летний Монреаль решил покинуть Арсенал, а боссы клуба с радостью пошли ему навстречу. Теперь защитник планирует вернуться на родину. По информации AS, в его услугах заинтересован Реал Сосьедад. Ранее Начо Монреаль защищал цвета Осасуны и Малаги.

Уход испанца позволит лондонцам существенно разгрузить зарплатную ведомость. Монреаль зарабатывал на Эмирейтс 65 тысяч фунтов в неделю. Тренерский штаб Арсенала надеется заменить его одним из лидеров Селтика Кираном Тирни.

В сезоне 2018/19 Начо Монреаль провел лишь 22 матча в АПЛ, в которых забил 1 мяч.

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