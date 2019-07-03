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Начо Монреаль розірвав контракт із Арсеналом

3 липня 20:11 689 Читать на русском
Начо Монреаль розірвав контракт із Арсеналом
Начо Монреаль (праворуч) / Reuters

Досвідчений оборонець Начо Монреаль домовився із лондонським Арсеналом про розірвання контракту.

Іспанський ветеран і "каноніри" завершили співпрацю за обопільною згодою. Про це повідомив журналіст NBC Джеррі Стюарт у своєму твіттері.

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33-річний Монреаль вирішив покинути Арсенал, а боси клубу радо пішли йому назустріч. Тепер оборонець планує повернутися на батьківщину. За інформацією AS, у його послугах зацікавлений Реал Сосьєдад. Раніше Начо Монреаль захищав кольори Осасуни та Малаги.

Відхід іспанця дозволить лондонцям суттєво розвантажити зарплатну відомість. Монреаль заробляв на Емірейтс 65 тисяч фунтів на тиждень. Тренерський штаб Арсенала сподівається замінити його одним із лідерів Селтіка Кіраном Тірні.

У сезоні 2018/19 Начо Монреаль провів лише 22 матчі в АПЛ, у яких забив 1 м'яч.

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