Арсенал атмосферным роликом представил олдскульный домашний комплект формы на сезон 2019/20

Лондонский Арсенал показал домашнюю форму на новый сезон.

Видео промо новой экипировки "канониров" обнародовал немецкий производитель Adidas в своем твиттере.

Манчестер Сити сменил технического спонсора

Комплект выполнен в традиционных красно-белых цветах. Культовые полоски Adidas будут украшать плечи футболок в новом сезоне. А воротник и манжеты рукавов получили уникальное сочетание из полос белого, красного и темно-синего цветов.

Отметим, что главными героями ролика стали нынешние звезды Арсенала, а также легендарный форвард лондонцев 90-х Иан Райт.