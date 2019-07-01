Арсенал атмосферным роликом представил олдскульный домашний комплект формы на сезон 2019/20

Лондонский Арсенал показал домашнюю форму на новый сезон.
Видео промо новой экипировки "канониров" обнародовал немецкий производитель Adidas в своем твиттере.
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Комплект выполнен в традиционных красно-белых цветах. Культовые полоски Adidas будут украшать плечи футболок в новом сезоне. А воротник и манжеты рукавов получили уникальное сочетание из полос белого, красного и темно-синего цветов.
Отметим, что главными героями ролика стали нынешние звезды Арсенала, а также легендарный форвард лондонцев 90-х Иан Райт.