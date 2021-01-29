"Мне всегда нравилась Турция, но и в Эмиратах было хорошо и тепло. Но здесь тоже будет хорошо, судя по погоде. Для меня сборы будут отличаться тем, что сначала я буду не в группе, а потом уже потихоньку начну тренироваться.

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На вторых сборах будет больше спаррингов. Я пока восстанавливаюсь после травмы. Пару дней буду тренироваться индивидуально, а потом уже со всей командой", – цитирует Вербича сайт ТК Футбол.

К слову, на втором тренировочном сборе Динамо проведет пять контрольных матчей – против Лудогорца, Динамо Тбилиси, ЦСКА 1948, Шкендии и БАТЭ.

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