"Бело-синие" уже 29 января отправятся на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Подготовка продлится до 8 февраля.

Сидклей впечатлил Луческу на сборах Динамо

Как сообщает официальный сайт Динамо, киевляне запланировали 5 контрольных поединков:

Лудогорец (Болгария) – 16:00, 30 января

Динамо Тбилиси (Грузия) – 16:00, 1 февраля

ЦСКА 1948 (Болгария) – 16:00, 4 февраля

Шкендия (Северная Македония) – 16:00, 7 февраля

БАТЭ (Беларусь) – 10:00, 8 февраля

К слову, во время первых тренировочных сборов в ОАЭ киевляне провели только три спарринга – проиграли Легии (0:2), победили солигорский Шахтер (2:0) и сыграли вничью со сборной Иордании (0:0).

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