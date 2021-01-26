Динамо определилось с 5-ю соперниками на вторых сборах в Турции
Киевское Динамо продолжает планировать подготовку ко второму кругу Премьер-лиги.
"Бело-синие" уже 29 января отправятся на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Подготовка продлится до 8 февраля.
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Как сообщает официальный сайт Динамо, киевляне запланировали 5 контрольных поединков:
Лудогорец (Болгария) – 16:00, 30 января
Динамо Тбилиси (Грузия) – 16:00, 1 февраля
ЦСКА 1948 (Болгария) – 16:00, 4 февраля
Шкендия (Северная Македония) – 16:00, 7 февраля
БАТЭ (Беларусь) – 10:00, 8 февраля
К слову, во время первых тренировочных сборов в ОАЭ киевляне провели только три спарринга – проиграли Легии (0:2), победили солигорский Шахтер (2:0) и сыграли вничью со сборной Иордании (0:0).
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