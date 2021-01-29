"Мені завжди подобалася Туреччина, але і в Еміратах було добре та тепло. Але тут теж буде добре, судячи з погоди. Для мене збори будуть відрізнятися тим, що спочатку я буду не в групі, а потім вже потихеньку почну тренуватися.

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На других зборах буде більше спарингів. Я поки відновлююся після травми. Пару днів буду тренуватися індивідуально, а потім вже з усією командою", – цитує Вербіча сайт ТК Футбол.

До слова, на другому тренувальному зборі Динамо проведе п'ять контрольних матчів – проти Лудогорця, Динамо Тбілісі, ЦСКА 1948, Шкендії та БАТЕ.

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