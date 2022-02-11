На 27-летнего футболиста подали в суд во Франции, утверждает The Independent . В правоохранительные органы с соответствующим запросом обратились юристы крупнейшей французской организации по защите прав животных La Fondation 30 Millions d'Amis ("Фонд 30 миллионов друзей").

"Я не прокурор": Дешам – о перспективах Зума в сборной Франции после скандала с котом

"Мы осуждаем этот отвратительный поступок и просим отстранения игрока от матчей сборной", – добавил представитель организации. Недавно во Франции был принят закон о защите животных, за нарушение которого грозит наказание до 4 лет тюрьмы и около 60 тысяч штрафа.

Интересно, что по местному законодательству за то или иное правонарушение, даже совершенное за границей, гражданина Франции могут привлекать к ответственности.

Напомним, брат Зума опубликовал видео , на котором одноклубник Ярмоленко жестоко избивает собственную кошку. Игрок Вест Хэма публично извинился, но это не спасло его от осуждения, штрафов и проблем.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ