Оборонець "молотків" Курт Зума ризикує отримати проблеми зі законом через жорстоке поводження з тваринами.

На 27-річного футболіста подали до суду у Франції, стверджує The Independent. У правохоронні органи з відповідним запитом звернулись юристи найбільшої французької організації захисту прав тварин La Fondation 30 Millions d’Amis ("Фонд 30 мільйонів друзів").

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"Ми засуджуємо цей огидний вчинок та просимо відсторони гравця від матчів збірної", – додав також представник організації. Нещодавно у Франції був ухвалений закон про захист тварин, за порушення якого грозить покарання до 4 років в'язниці та близько 60 тисяч євро штрафу.

Цікаво, що за тамтешнім законодавством за те чи інше правопорушення, навіть скоєне за кордоном, громадянина Франції можуть притягувати до відповідальності.

Нагадаємо, брат Зума опублікував відео, на якому одноклубник Ярмоленка жорстоко б'є власну кішку. Гравець Вест Хема публічно попросив вибачення, але це не врятувало його від осуду, штрафів та проблем.

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