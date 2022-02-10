Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о скандале с участием Курта Зума. В сети появилось видео, как защитник бьет своего любимца.

"Курт меня очень удивил. Это что-то недопустимое, невыносимое и жестокое. Я уверен, что он осознал это. Но кадры шокируют.

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Повлияет ли это на вызов в сборную Франции? Я не прокурор. Я на своем посту, чтобы выбирать игроков по разным критериям. Я не изменю своего подхода к вызову футболистов", – цитирует Дешама L'Equipe .

Напомним, брат Зума опубликовал видео, на котором одноклубник Ярмоленко жестоко избивает собственную кошку. Игрок Вест Хэма публично извинился, но это не спасло его от осуждения, штрафов и проблем.

Впервые в футболке "Ле Бле" защитник сыграл еще в 2015-м. В его активе 11 поединков и один гол за главную команду своей страны.