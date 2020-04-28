"На заводе опаснее": президент Ла Лиги – о досрочном завершении чемпионата Франции

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на решение своих французских коллег досрочно завершить чемпионат.

"Работать на фабрике или заводе намного опаснее, чем играть без зрителей по довольно строгому и составленному специалистами протоколу Ла Лиги.

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Для возрождения важна контролируемая и безопасная экономическая деятельность, иначе сверхважные экономические сектора могут исчезнуть, и это может случиться с профессиональным футболом. До заседания исполкома 27 мая еще есть время, чтобы предоставить свои планы. Чемпионат можно возобновить до конца июня. В общем, по моему скромному мнению, Франция приняла опрометчивое решение.

В Европе есть и другие страны, собирающиеся играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Германия, к примеру", – цитирует функционера AS.

Напомним, что во вторник по настоянию французских властей Лига 1 и Лига 2 согласились на окончательную остановку сезона 2019/20.

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