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"На заводе опаснее": президент Ла Лиги – о досрочном завершении чемпионата Франции

20:40 32 Читати українською
"На заводе опаснее": президент Ла Лиги – о досрочном завершении чемпионата Франции
Хавьер Тебас / EFE

Руководитель испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на решение своих французских коллег досрочно завершить чемпионат.

"Работать на фабрике или заводе намного опаснее, чем играть без зрителей по довольно строгому и составленному специалистами протоколу Ла Лиги.

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Для возрождения важна контролируемая и безопасная экономическая деятельность, иначе сверхважные экономические сектора могут исчезнуть, и это может случиться с профессиональным футболом. До заседания исполкома 27 мая еще есть время, чтобы предоставить свои планы. Чемпионат можно возобновить до конца июня. В общем, по моему скромному мнению, Франция приняла опрометчивое решение.

В Европе есть и другие страны, собирающиеся играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Германия, к примеру", – цитирует функционера AS.

Напомним, что во вторник по настоянию французских властей Лига 1 и Лига 2 согласились на окончательную остановку сезона 2019/20.

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коронавирус Ла Лига Испания Франция Лига 1 Хавьер Тебас
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