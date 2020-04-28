"На заводі небезпечніше": президент Ла Ліги – про дострокове завершення чемпіонату Франції

Очільник іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас відреагував на рішення своїх французьких колег достроково завершити чемпіонат.

"Працювати на фабриці чи заводі набагато небезпечніше, ніж грати без глядачів за доволі строгим і складеним фахівцями протоколом Ла Ліги.

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Для відродження важлива контрольована та безпечна економічна діяльність, інакше надважливі економічні сектори можуть зникнути, і це може трапитися із професіональним футболом. До засідання виконкому 27 травня ще є час, щоб надати свої плани. Чемпіонат можна відновити до кінця червня. Загалом, на мою скромну думку, Франція прийняла необачне рішення.

У Європі є й інші країни, що збираються грати. Вони вже розпочинають відновлювати заходи. Німеччина, наприклад", – цитує функціонера AS.

Нагадаємо, що у вівторок за наполяганням французької влади Ліга 1 та Ліга 2 погодилися на остаточну зупинку сезону 2019/20.

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