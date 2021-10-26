"Милевский и "виват". В минувшее воскресенье в Киеве играли Динамо и СК Днепр-1. Поединок этих команд по разным причинам не вызвал ажиотажа среди футбольных болельщиков – здесь и поражение киевлян в Барселоне, и неприятие и без того не очень большой "торсиды" Днепра новой команды с приставкой "1"…

"Этих слез уже было много": растроганный Милевский – о прощании с болельщиками Динамо

В перерыве матча на почти пустом стадионе вдруг включили фонограмму старой советской песни на русском языке. Под эту, с позволения сказать, музыку, беговой дорожкой вдоль трибун хромала фигура в спортивном костюме говняного цвета, сопровождаемая двумя видеооператорами с камерами. Сначала я подумал что это кто-то выкупил время на Олимпийском для съемок собственного дня рождения. Почему нет? Стадион зарабатывает, как может! Уже потом оказалось, что это были "проводы" бывшего футболиста Артема Милевского.

Откуда проводы? Как известно, из Динамо этого человека выгнали еще девять лет назад. Сделал это Олег Блохин, который тогда был тренером команды. Сразу вспомнился прощальный матч Блохина в конце восьмидесятых, когда великого футболиста провожали сборная СССР и сборная мира в присутствии ста тысяч зрителей на этом же стадионе. А что теперь? Уже потом я увидел видео, где на запухшем от регулярных занятий спортом лице Милевского режиссер пытался найти слезы от прощания.

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Думаю, что все произошло как следует. Настоящей звезде украинского футбола Блохину – стотысячный стадион и сборная мира, а Милевскому, успешно пропившему свой футбольный талант, – пробежка полупустым стадионом в перерыве рядового матча чемпионата! А то, что оба события проходили под одну музыку, тоже символично. Потому что натурализованный белорус, который за всю жизнь не сказал публично ни слова ни на белорусском, ни на украинском, уже скоро десять лет живет в мире таких же как и он, далеких от реальной жизни организмов, существующих от гулянки до гулянки. Так ему и надо, там ему и виват!

Может и хорошо, что настоящие футбольные герои, отдавшие Динамо лучшие годы жизни и принесшие команде успехи, я имею в виду Александра Шовковского, Сергея Реброва, Олега Гусева и других, как-то обошлись без подобных "проводов". Их и без этого знают, любят и уважают!" – написал Несенюк в Facebook.

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