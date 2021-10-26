"Мілевський і "віват". Минулої неділі у Києві грали Динамо та СК Дніпро-1. Поєдинок цих команд із різних причин не викликав ажіотажу серед футбольних уболівальників – тут і поразка киян у Барселоні, і несприйняття і без того не дуже великої "торсиди" Дніпра нової команди із приставкою "1"…

"Цих сліз вже було багато": розчулений Мілевський – про прощання з вболівальниками Динамо

У перерві матчу на майже порожньому стадіоні раптом увімкнули фонограму старої радянської пісні російською мовою. Під цю, з дозволу сказати, музику, біговою доріжкою вздовж трибун кульгала постать у спортивному костюмі гівняного кольору, яку супроводжували двоє відеооператорів з камерами. Попервах я подумав що це хтось викупив час на Олімпійському для зйомок власного дня народження. Чому ні? Стадіон заробляє як може! Вже потім виявилось, що це були "проводи" колишнього футболіста Артема Мілевського.

Звідки проводи? Наскільки відомо, із Динамо цю людину вигнали ще дев’ять років тому. Зробив це Олег Блохін, який тоді був тренером команди. Одразу згадався прощальний матч Блохіна наприкінці вісімдесятих, коли великого футболіста проводжали збірна СРСР та збірна світу у присутності ста тисяч глядачів на цьому ж стадіоні. А що тепер? Вже потім я побачив відео, де на запухлому від регулярних занять спортом обличчі Мілевського режисер намагався віднайти сльози від прощання.

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Гадаю, що все сталося як треба. Справжній зірці українського футболу Блохіну – стотисячний стадіон і збірну світу, а Мілевському, який успішно пропив свій футбольний талант, – пробіжка напівпорожнім стадіоном у перерві пересічного матчу чемпіонату! А те, що обидві події проходили під одну музику, теж символічно. Бо натуралізований білорус, який за все життя не сказав публічно жодного слова ані білоруською, ані українською, вже скоро як десять років живе у світі таких же як і він, далеких від реального життя організмів, що існують від гулянки до гулянки. Так йому і треба, там йому і "віват"!

Може і добре, що справжні футбольні герої, які віддали Динамо найкращі роки життя і принесли команді успіхи, я маю на увазі Олександра Шовковського, Сергія Реброва, Олега Гусєва та інших, якось обійшлися без подібних "проводів". Їх і без цього знають, люблять і поважають!" – написав Несенюк у Facebook.

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