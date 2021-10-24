В перерыве матча 12-го тура УПЛ Динамо – СК Днепр-1 внимание телезрителей и болельщиков было приковано к одному человеку – Артема Милевского.

Милевский эмоционально попрощался с футболом – экс-звезда Динамо написал письмо себе 15-летнему

Бывший нападающий киевского клуба, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры, пришел попрощаться с фанатами. 36-летний Артем прошелся по стадиону НСК Олимпийский, пожимая руки болельщиков, которые тепло приветствовали легенду. Такая реакция трибун растрогала Милю до слез.

Напомним, скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах, последним клубом Милевского был Минай.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах