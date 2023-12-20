Каталонцы в соцсетях напомнили об индивидуальной статистике Артема Довбика и Виктора Цыганкова в Ла Лиге. Первый оформил 10 голов+5 ассистов в 16 матчах, второй – 3+3 в 14 матчах.

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"Украинская сила. Фантастическое начало сезона Довбика и Цыганкова в Ла Лиге", – подписала коллаж пресс-служба Жироны.

Напомним, каталонцы сенсационно возглавляют таблицу чемпионата Испании, имея 2 очка преимущества над Реалом. Следующий матч – выезд к Бетису 21 декабря.

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Un inici de temporada fantàstic per Dovbyk i Tsygankov a @LaLiga .



Fes-te amb les seves cartes a @Sorare: https://t.co/s3X1RXPKSD pic.twitter.com/HXnQfCOdCP — Girona FC (@GironaFC) December 20, 2023

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