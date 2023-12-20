"Украинская сила": Жирона похвасталась статистикой Довбика и Цыганкова в Ла Лиге
16:18 - Читати українською
Жирона явно довольна выступлениями своих украинских легионеров.
Каталонцы в соцсетях напомнили об индивидуальной статистике Артема Довбика и Виктора Цыганкова в Ла Лиге. Первый оформил 10 голов+5 ассистов в 16 матчах, второй – 3+3 в 14 матчах.
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"Украинская сила. Фантастическое начало сезона Довбика и Цыганкова в Ла Лиге", – подписала коллаж пресс-служба Жироны.
Напомним, каталонцы сенсационно возглавляют таблицу чемпионата Испании, имея 2 очка преимущества над Реалом. Следующий матч – выезд к Бетису 21 декабря.
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