Украинские легионеры продолжают разрывать испанскую Ла Лигу. "Футбол 24" подготовил очередной выпуск, который уже можно посмотреть на YouTube-канале.

Андрей Лунин после отдыха в Лиге чемпионов снова вышел в старте Реала против Вильярреала (4:1). Несмотря на достойную игру нашего земляка, Карло Анчелотти после матча снова не смог определиться относительно того, кого видит основным вратарем на время отсутствия Тибо Куртуа.

Роман Яремчук неожиданно попал в основу Валенсии на дуэль с Барселоной (1:1) и уже на первых минутах едва не забил – помешал голкипер каталонцев. Оценки журналистов форварду разделились – кто-то восхищался перфомансом украинца, а кто-то наоборот не увидел в его действиях ничего необычного.

Артем Довбик вынужден был отдуваться за двоих в матче против Алавеса (3:0, а Виктор Цыганков пропускал игру из-за повреждения), и отметился дублем, снова выведя Жирону на вершину Ла Лиги. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".