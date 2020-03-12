"На улицах блокпосты, будто чума", – Гасперини прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Италии

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от последствий эпидемии коронавируса на Апеннинах.

"Мы знали, что происходит что-то страшное, но не настолько же. С воскресенья все кардинально изменилось. Мы не знаем, что делать, хотим тренироваться. Ребята в растерянности.

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Нам говорят оставаться дома, не выходить. Это сложно, но мы постараемся. Как и все, понятия не имеем, что будет дальше. Что с чемпионатом, что с еврокубками? Сыграем ли еще в этом сезоне?

База закрыта. Нас двадцать человек и штаб, мы хотим поиграть в футбол – конечно, следуя указаниям врачей, следуя протоколу. "Встретимся", – говорят ребята. Но где встретимся? Это запрещено. На улицах блокпосты, словно чума. Я слышу только звуки сирен. Мы привыкнем, итальянцы это умеют. Желание жить важнее комфорта. Но это уже совсем другой мир", – цитирует Гасперини издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Италия занимает второе место в мире после Китая и первое в Европе по скорости распространения коронавируса. На сегодня в стране инфицировано 12 462 человека. Зарегистрировано 827 летальных случаев. На Апеннинах введен строгий карантин, запрещены любые массовые спортивные мероприятия, отменена Серия А. Большинство стран приостановили с Италией авиасообщение, а на границах введен пропускной режим – выехать из региона можно только при наличии специального пропуска.

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