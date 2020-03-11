Малиновского стоит обследовать на коронавирус перед вылетом в Украину, – глава медико-спортивного департамента УАФ

Глава медико-спортивного департамента УАФ Вячеслав Попов убежден, что хавбеку Аталанты Руслану Малиновскому необходимо пройти обследование перед прибытием в сборную Украины.

"Много открытых вопросов по Италии, в частности, в контексте того, как вызвать из страны футболистов и тренеров на сборы национальной команды Украины.

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Считаю, что перед вылетом в Украину Малиновского и тренеров нужно обследовать на коронавирус, прежде всего, ради их же безопасности, а также ради безопасности всей сборной", – цитирует Попова tribuna.com.

К слову, ранее появлялась информация, что Аталанта не отпустит своих футболистов в национальные сборные.

Напомним, сборная Украины проведет товарищеские матчи против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

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