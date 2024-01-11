Матч 1/8 финала Кубка Франции между Орлеаном и ПСЖ будет сыгран в Луаре на стадионе Сурс.

Орлеан примет ПСЖ на своём стадионе в субботу, 20 января. Это решение было принято в четверг, 11 января, после двух дней ожидания. Об этом хозяева поля подтвердили на своём официальном сайте.

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Изначально место проведения встречи находилось под вопросом из-за состояния газона – предполагалось, что игра будет перенесена на домашний стадион ПСЖ Парк де Пренс. С 30 ноября местные власти запретили Орлеану проводить матчи на Сурсе из-за того, что на газоне были найдены осколки стекла – что-то пошло не так при смене газона.

Однако Орлеан сумел исправить эту проблему - кусочки стекла были извлечены из грунта. Благодаря устранению проблемы муниципальный указ о запрете на проведение матчей на Сурсе был отменен, а потому матч с ПСЖ состоится по расписанию.

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