Пока все следят за безумной Жироной в Испании и неожиданной Астон Виллой в Англии, сюрприз в Италии подготовила Болонья. Команда Тьягу Мотты вынуждает поверить в реальность своего дебюта в Лиге чемпионов.

В начале октября 2022-го на тренировочную базу Болоньи ворвались болельщики. Около 15 разъяренных фанатов зашли в раздевалку, когда там находились футболисты. Ультрас требовали другого отношения от команды и потребовали подъема Болоньи из зоны вылета. Получасовой разговор завершился фразой, которая должна была заставить всех задуматься над критическим положением: "Мы в последний раз разговариваем с вами мирно".

Наставник "красно-синих" Тьягу Мотта оказался в затруднительном положении. В клубе он меньше месяца, возглавил команду на старте сезона после временного тренера, заменившего Синишу Михайловича. В двух стартовых матчах Болонья дважды уступила и оказалась на дне. Впереди были поединки с коллегой-аутсайдером Сампдорией и безоговорочным лидером Серии А Наполи. Сдаться в такой ситуации было бы самым легким решением.

В итоге Болонья завершила сезон в середине таблицы и до последних туров боролась за попадание в еврокубки. Еще качественнее команда Мотты начала текущий чемпионат – всего два поражения в 17-ти турах. Одна из главных сенсаций сезона прошлый год завершила на 4-й позиции. Каков секрет трансформации вчерашнего аутсайдера в претендента в Лигу чемпионов? Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о Тьягу Мотте и его творении.

Болонья никогда не играла в Лиге чемпионов. В последний раз в сильнейшем европейском клубном турнире (тогда еще Кубке чемпионов) команда выступала в далеком 1965-м. Да и в еврокубки "красно-синие" попадали еще в прошлом веке – в сезоне 1999/2000 соревновались в Кубке УЕФА. Однако сейчас у Болоньи есть реальный шанс пробиться в Лигу чемпионов и повторить прошлогодний успех немецкого Унион Берлина. А пока Мотта и компания шумят на всю Европу вместе с Жироной и Астон Виллой.

По сути, для Мотты-футболиста Лига чемпионов была комфортной средой. В ЛЧ хавбек отыграл чуть больше 80 матчей, дважды выигрывал трофей и провел там 13 сезонов, поочередно выступая за Барселону, Интер и ПСЖ. Если с двумя первыми он поднимал ушастый кубок над головой, то с парижанами четырежды доходил до четвертьфинала.

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Именно в Париже он завершил свою карьеру и начал тренировать. Мотта год отработал в юношеской команде ПСЖ, после чего вернулся в Италию, где возглавил Дженоа. В качестве наставника "грифонов" он продержался всего два месяца.

В июле 2021-го Тьягу возглавил Специю, где тренировал нашего Виктора Коваленко. Дебютант Серии А был близок к вылету во второй дивизион, однако Мотте удалось вырулить (не помешал даже трансферный бан). Помимо самого факта спасения, Специя под руководством Тьягу Мотты демонстрировала неплохой футбол, а сам наставник проделал путь от потенциального увольнения до звания "тренера месяца". Естественно, что скоро Тьягу пошел на повышение.

Мы уже упоминали об отсутствии значительных турнирных амбиций Болоньи. Но есть еще один красноречивый факт, который позволит понять уровень этой команды в последние десятилетия. Для "россоблу" недостижимым считался показатель в 52 пункта по итогам сезона. В 2002 году подопечные Франческо Гвидолина выбили именно столько очков и установили планку на годы. Так было до прошлого чемпионата, когда Мотта и компания завершили сезон с 54 баллами. А в текущем чемпионате Болонья впервые с сезона 1994/1995 набрала более 30 очков в первых 17 матчах Серии А. Впереди, вероятно, установка новой планки.

Мотту ценят, прежде всего, за умение раскрывать футболистов. У нового тренера второй шанс получили, казалось бы, списанные исполнители. Со второй попытки проявил себя в Италии нападающий Джошуа Зиркзее, адаптировался к новой среде и стал звездой Серии А шотландец Льюис Фергюсон, на более стабильный уровень вышел Риккардо Орсолини, проводящий на Ренато Далль'Ара седьмой сезон, одним из лидеров новой команды стал защитник-бомбардир Стефан Пош, новое дыхание получил Мишель Эбишер.

Один из методов мотивации подопечных – предоставление статуса капитана. Мотта в каждом туре менял футболиста, выводившего партнеров на поле с капитанской повязкой на руке. "Это приз для тех, кто демонстрирует свое желание и лидерский потенциал", – объяснял тренер.

В то же время стартовый состав Болоньи является одним из самых стабильных в лиге. В межсезонье команду покинули ряд ведущих футболистов (Арнаутович, Схаутен, Домингес, Барроу), однако клубу удалось их заменить, а тренерскому штабу успешно интегрировать в свои построения (Бейкема, Калафьори, Ндойе, Салемакерс).

Мотта впервые в своей тренерской карьере получил столь серьезное доверие. Спортивный директор Болоньи Марко ди Вайо (да, тот самый экс-бомбардир) всячески поддерживает тренера в публичных высказываниях: "Когда мы решили привезти его сюда, мы знали о работе, которую он проделал в Специи и частично в Генуе. Мы знали его потенциал и надеялись, что он реализует его вместе с нами окончательно. Он придал команде характер и решимость".

Несколько лет назад Мотта в интервью рассказал об идеальной схеме 2-7-2, в которой первым защитником называл нападающего, а вратаря – первым нападающим. Все потому, что кипер играет важную функцию в розыгрыше мяча ногами (Лукаш Скорупски в этой роли великолепен), а форварды первыми оказывают давление с целью отобрать мяч (здесь хорошо проявляет себя Зиркзее). Эти постулаты хорошо работают в современной Болонье, использующей стратегию высокоинтенсивного прессинга.

Карьера футболиста Тьягу Мотты – это история о трофеях и победах. Сейчас менталитет победителя наставник принес с собой в раздевалку Болоньи. А еще – качественные тренерские идеи. Он работал с Гасперини, Моуринью, Анчелотти и Бланом, поэтому владеет необходимыми навыками.

В последних турах команда Мотты переживает период турбулентности, однако все еще держится в верхушке Серии А. Иное отношение соперников, завышенные требования и постоянные слухи об уходе главного тренера в топ-команды. Несмотря на обстоятельства, Мотта с Болоньей на наших глазах пишут историю. И красивым промежуточным итогом этого этапа будет попадание в Лигу чемпионов. Турнир, который так любит Тьягу.