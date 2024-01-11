Матч 1/8 фіналу Кубка Франції між Орлеаном і ПСЖ буде зіграно в Луарі на стадіоні Сурс.

Орлеан прийме ПСЖ на своєму стадіоні в суботу, 20 січня. Це рішення ухвалили в четвер, 11 січня, після двох днів очікування. Про це господарі поля підтвердили на своєму офіційному сайті.

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Спочатку місце проведення зустрічі перебувало під питанням через стан газону – передбачалося, що гру буде перенесено на домашній стадіон ПСЖ Парк де Пренс. З 30 листопада місцева влада заборонила Орлеану проводити матчі на Сурсі через те, що на газоні було знайдено осколки скла – щось пішло не так під час зміни газону.

Однак Орлеан зумів виправити цю проблему – шматочки скла були витягнуті з ґрунту. Завдяки усуненню проблеми муніципальний указ про заборону на проведення матчів на Сурсі було скасовано, а тому матч із ПСЖ відбудеться за розкладом.

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