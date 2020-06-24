На стадионе Лидса появилось изображение известного террориста – клуб влип в скандал из-за собственных фанатов

Картонный манекен с изображением бывшего лидера известной террористической организации Уссама Бен Ладена был установлен на трибуне домашнего стадиона Лидса.

Лидс накануне матча с Фулхэмом разместил на трибунах стадиона Элланд Роуд картонные изображения с лицами болельщиков. Изображения для манекенов фанаты команды присылали сами, сообщает ВВС.

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Сотрудники клуба не узнали известного террориста, и разместили изображение его лица на первом ряду. После того, как в социальных сетях заметили оплошность, в Лидсе оперативно заменили манекен.

К слову, после 38 туров Лидс расположился на втором месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 71 зачетный пункт, и претендует на прямую путевку в АПЛ.

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