На стадіоні Лідса з'явилося зображення відомого терориста – клуб вляпався у скандал через власних фанатів

Картонний манекен із зображенням колишнього лідера відомої терористичної організації Уссама Бен Ладена було встановлено на трибуні домашнього стадіону Лідса.

Лідс напередодні матчу з Фулхемом розмістив на трибунах стадіону Елланд Роуд картонні зображення з обличчями уболівальників. Зображення для манекенів фанати команди надсилали самі, повідомляє ВВС.

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Співробітники клубу не впізнали відомого терориста, і розмістили зображення його обличчя на першому ряді. Після того, як в соціальних мережах помітили необачність, у Лідсі оперативно замінили манекен.

До слова, після 38 турів Лідс розташувався на другому місці в турнірній таблиці Чемпіоншипу, набравши 71 заліковий пункт, і претендує на пряму путівку в АПЛ.

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