В ноябре две команды из американской НФЛ сыграли на Альянц Арене и испортили газон.

В середине ноября на Альянц Арене состоялся матч Национальной футбольной лиги (НФЛ) между Тампа-Бэй Бакканирс и Сиэтл Сихокс. Обе команды испортили газон, который больше не был пригоден для игры в настоящий футбол.

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На следующий день после матча НФЛ пообещала, что покроет расходы по поводу замены газона на домашнем стадионе Баварии. Мюнхенцы решили реализовать эту затею во время перерыва на ЧМ-2022.

Согласно Bild, НФЛ выполнила обещание и выплатила Баварии сумму в размере от 160 000 до 200 000 евро.

К слову, тот матч между Тампа-Бэй Бакканирс и Сиэтл Сихокс посетили главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн и почти все игроки основного состава. Тампа-Бэй Бакканирс выиграла ту встречу со счётом 21:16.

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