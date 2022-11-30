У листопаді дві команди з американської НФЛ зіграли на Альянц Арені та зіпсували газон.

У середині листопада на Альянц Арені відбувся матч Національної футбольної ліги (НФЛ) між Тампа-Бей Бакканірс та Сіетл Сіхокс. Обидві команди зіпсували газон, який більше не був придатним для гри у справжній футбол.

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Наступного дня після матчу НФЛ пообіцяла, що покриє витрати щодо заміни газону на домашньому стадіоні Баварії. Мюнхенці вирішили реалізувати це під час перерви на ЧС-2022.

Згідно з Bild, НФЛ виконала обіцянку та виплатила Баварії суму у розмірі від 160 000 до 200 000 євро.

До речі, той матч між Тампа-Бей Бакканірс та Сіетл Сіхокс відвідали головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн та майже всі гравці основного складу. Тампа-Бей Бакканірс виграла ту зустріч з рахунком 21:16.

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