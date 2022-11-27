Испания расписала ничью с Германией (1:1) во втором туре группового раунда чемпионата мира. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Германия проиграла борьбу за инициативу

Германия сенсационно проиграла Японии стартовый матч ЧМ-2022. Нависла угроза повторного вылета на групповом этапе Мундиаля. Сегодня днем ​​ситуация из катастрофической превратилась в просто неприятную, ведь Япония умудрилась проиграть Коста-Рике. Во всяком случае, Бундестим должна была сделать выводы и улучшить прессинг, организацию игры в обороне и реализацию. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о первом топ-матче катарского Мундиаля.

Ханси Флик изменил состав, насытив центр поля. Гюндоган вышел над парой Киммих-Горецка, чтобы сдерживать Бускетса. Турецкий немец справился – в первом тайме Серхио отдал лишь 24 передачи (третий худший показатель в команде), хотя обычно он ведет игру в центре. Однако это не помогло перекрыть Испании кислород. "Фурия" до перерыва все равно доминировала, активно разыгрывая через связку Альбы и Педри.

Германия хотела играть с позиции силы. Флик пытался прессинговать и владеть мячом, но соперник банально был сильнее. 30% владения отнюдь не были частью плана Бундестима. То, что удавалось с Японией, не разрешала Испания. Тренер сборной Германии перед игрой говорил, что разработан действенный план, в который верит команда. Однако сила соперника помешала его реализации.

Сильная Испания – Ольмо лучший

Луис Энрике превратил Испанию в самую стабильную европейскую сборную, если смотреть на качество игры. И аргументы не в разгроме Коста-Рики – "Фурия" с Евро-2020 выглядит мощной командой, которая бы не потерялась в клубном футболе. Пиренейцы феерически начали Мундиаль, но Лучо не изменил себе (никогда дважды не выпускал одинаковый состав) и снова провел смену.

На правом фланге появился Карвахаль, который должен был сдерживать Раума. Но вышло наоборот. Защитник Лейпцига изредка переходил на чужую половину и пахал на оборону. Вся Германия пахала в отборе. Испания мастерски в первом тайме проходила чужой прессинг и сама очень грамотно прессинговала, провоцируя панику Бундестим в первой стадии розыгрыша. "Фурия" диктовала условия. Возникали проблемы только с главным – с созданием моментов.

Испанцы редко входили в штрафную. Ключевой стала бундеслижная дуэль Ольмо и Зюле. Дани активно врывался с фланга, а Никлас страховал крайнего защитника. Вся острота в Испании возникала после действий Ольмо. Никлас солидно отыграл (4 выноса, 5 отборов, 100% выигранных дуэлей). Однако его оппонент взял количеством. Качнул и пробил сам – Нойер перевел в перекладину. Прострелил в штрафную – Ферран бахнул над воротами. А затем, Дани создал предпосылки для гола.

Центрфорварды не вымерли, Германия перевернула игру

До перерыва команды вдвоем создали моментов на 0,28 xG и нанесли 4 удара из пределов штрафных площадей. Во втором тайме Германия улучшила интенсивность, немного наладила прессинг и заиграла на равных, а затем даже прижала Испанию к воротам. Пошел более активный футбол, увеличились скорости.

Тренеры подлили масла в огонь, выпустив настоящих центрфорвардов вместо фальшивых девяток. Игра упростилась, но моментов стало больше. Вышел Мората – и Испания наконец-то реализовала свое преимущество на левом фланге. Ольмо стянул в центр Керера, создав зону для Альбы, Жорди мягко покатил под удар Морате, а тот поразил ближний угол.

Вышел Фюлькруг – и Германия перевернула игру. С момента его появления (70 минута) Бундестим непрерывно наседала на ворота Испании. Статистика ударов на этом отрезке до финального свистка – 6:0 в пользу немцев. Если раньше Германия что-то создавала только со стандартов, то теперь наконец-то появился адресат для передач Мусиалы.

Никлас Фюлькруг стал спасителем Германии. Он сравнял счет, завершив хитрую комбинацию Сане и Мусиалы. Форвард Вердера – герой. Вот чего не хватало футболу Флика с Японией. Прототипа Левандовски. В итоге ничья. Германия с одним очком осталась на дне группы E, но сохраняет хорошие шансы на плей-офф. В последнем туре Бундестим должна обыгрывать Коста-Рику и надеяться, что Испания не проиграет Японии.

Германия сенсационно проиграла Японии на ЧМ-2022, пропустив от "своих" – разные таймы и расплата за транжирство