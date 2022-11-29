Нападающий Вердера Никлас Фюлькруг заинтересовал Баварию, информирует журналист AZ Патрик Штрассер и журналист RND Хайко Остендорп. Источник утверждает, что руководство мюнхенского клуба расспрашивало об игроке Вердера баварских "сборников".

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Контракт Фюлькруга с Вердером рассчитан до 2025 года. Сообщается, что бременцам нужны деньги, поэтому клуб может отпустить своего ключевого игрока в Мюнхен за 10 миллионов евро.

Напомним, что сейчас Фюлькруг является лучшим бомбардиром Бундеслиги. Он также забил за сборную Германии в контрольном матче с Оманом и уже непосредственно на ЧМ-2022 – в ворота Испании.

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