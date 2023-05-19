СК Днепр-1 оформил камбек против Колоса (2:1) в 27-м туре украинской Премьер-лиги. Отчет и обзор дуэли читайте в этой новости.

Днепряне продолжают борьбу за чемпионство с Шахтером. Любая осечка – на вес золота. Ковалевцев им нужно было обязательно побеждать, но первый тайм подопечные Кучера откровенно провалили.

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СК Днепр-1 без особой остроты пытался контролировать мяч на чужой части поля, но Колос был кусачим. Удачно играл в защите, не позволив ничего по-настоящему опасного создать у своих ворот, и отлично выбегал в острые контратаки. Именно это позволило создать самый лучший момент первого тайма на две команды.

Безбородько сбросил на Ореховского, когда оборона днепрян рассыпалась. Павел расстреливал кипера, но того подстраховала стойка. Защита днепрян действовала ужасно. Так, на 35-й Мякушко сшил защитников в дураках, но дальше Безбородько не забил.

В добавленное арбитром время отметить все же удалось. Фесюн выбил на фланг, дальше мяч оказался у Безбородько и отдал на Мякушко. Сергей в упор расстрелял Рыбака. Днепряне ответили сразу – мяч после удара Рубчинского пролетел в нескольких миллиметрах от стойки.

После перерыва "спортклубовцев" было сложно узнать – совсем другая команда, зажавшая подопечных Вишняка вблизи штрафной. Это конвертировалось в гол Довбика уже на 57-й минуте. Танчик пробивал головой, но во время полета мяч перехватил Артем и слету расстрелял Фесюна. Это 24-й гол форварда в сезоне. До повторения рекорда Генриха Мхитаряна всего 1 точный удар.

Гол еще больше вдохновил хозяев, в том числе и Пихаленка. Александр мощно пробивал с угла вратарского, но кипера спасла крестовина. Днепряне создавали момент за моментом – стреляли еще Пеглоу, Сарапий, Матаритта и другие. Колос откровенно не имел времени передохнуть, не говоря уже об атаке (0 ударов во втором тайме). Казалось, днепряне дожмут. Так и вышло. Сарапий на 90+4 головой переправил мяч в сетку после подачи с углового.

СК Днепр-1 набрал 64 зачетных балла и временно возглавил турнирную таблицу УПЛ. Шахтеру нужно побеждать Верес, чтобы вернуть лидерство. Колосс же остался восьмым с 33 очками.

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