На просмотре в Динамо находятся голкипер Львова Друзь и нападающий Черноморца Саблин

Вратарь Богдан Друзь и нападающий Богдан Саблин вскоре могут стать игроками Динамо.

На просмотре в молодежной команде киевского Динамо находятся два футболиста – Богдан Друзь и Богдан Саблин, сообщает Динамомания.

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20-летний вратарь Богдан Друзь последнее время защищал цвета ФК Львов. Но свою футбольную карьеру он начинал в академии УФК-Олимпик (Харьков).

В составе Львова провел 3 матча во Второй лиге (4 пропущенных мяча), а также 1 – в Кубке Украины (1 пропущенный мяч). В нынешнем сезоне выступал за Львов U-21, отыграв за команду 12 матчей (20 пропущенных).

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19-летний нападающий Богдан Саблин является воспитанником Днепра. В начале сезона 2017/18 перебрался в одесский Черноморец, где выступал за команды U-19 (16 матчей, 10 мячей) и U-21 (25 матчей, 4 мяча).