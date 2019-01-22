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Пиварич: Динамо будет готово к матчу с Олимпиакосом

22 января 08:25 122 Читати українською
Пиварич: Динамо будет готово к матчу с Олимпиакосом
Йосип Пиварич / фото: ФК Динамо

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о том, как команда работает на первом тренировочном сборе в Испании.

"Мы провели очень хорошую неделю тренировок, было потрачено много сил, но так и должно быть на сборах. Мы готовимся к матчу с Олимпиакосом, работаем над физическими и тактическими аспектами. Выполняем задачи, которые ставит перед нами Александр Хацкевич.

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Два дня назад была игра с Бохумом, и я очень доволен этой игрой, мы провели хороший первый и второй таймы. Бохум – хорошая команда, но мы очень хорошо играли, была хорошая атака и оборона. Мы хорошо тактически сыграли, потом реализовали быстрый переход из обороны в атаку. Результат есть, но нужно работать дальше.

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Готовность команды? Думаю, на 30%. Сейчас много тренировок, потраченных сил, но есть еще 3 недели до матча с Олимпиакосом, мы будем готовы", – цитирует Пиварича официальный сайт Динамо.

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