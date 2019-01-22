На перегляді в Динамо перебувають голкіпер Львова Друзь та нападник Чорноморця Саблін

Воротар Богдан Друзь та нападник Богдан Саблін невдовзі можуть стати гравцями Динамо.

На перегляді в молодіжній команді київського Динамо перебувають два футболісти – Богдан Друзь і Богдан Саблін, повідомляє Динамоманія.

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20-річний воротар Богдан Друзь останнім часом захищав кольори ФК Львів. Але свою футбольну кар'єру він починав в академії УФК-Олімпік (Харків).

У складі Львова провів 3 матчі в Другій лізі (4 пропущених м'ячі), а також 1 – в Кубку України (1 пропущений м'яч). У нинішньому сезоні виступав за Львів U-21, відігравши за команду 12 матчів (20 пропущених).

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19-річний нападник Богдан Саблін є вихованцем Дніпра. На початку сезону 2017/18 перебрався в одеський Чорноморець, де виступав за команди U-19 (16 матчів, 10 м'ячів) і U-21 (25 матчів, 4 м'ячі).