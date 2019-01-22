Шацких признался, что не задумывался о возможности возглавить Динамо

Ассистент главного тренера Динамо Максим Шацких рассказал о своих тренерских амбициях.

"Есть ли мечта возглавить киевское Динамо? Каждый о чем-то мечтает. Я, честно говоря, даже не думал об этом. Я сейчас работаю в тренерском штабе. Помогаю, а как дальше сложится...

Тренировать самостоятельно? Это да. Естественно. Хочется попробовать свои силы. Это абсолютно нормальное желание.

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Возглавить слабую команду или коллектив из низшей лиги? А почему нет? Ты все равно пробуешь. Много нюансов. Где команда играет, задачи, какие возможности. Много вопросов организационных. Думаю, каждый, кто посвящает себя тренерской деятельности, мечтает поработать главным тренером. Но всему свое время.

Я думаю, все должно быть в меру. Как говорили: есть кнут, а есть пряник. Тренер должен чувствовать, когда вынужден включить немного жесткости, а когда наоборот, отпустить. Может, в перерыве поговорить, обозначить какие-то моменты. А они уже сами соберутся и решат, что от них требуется.

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Не всегда, если плохо играем, крик помогает. Не всегда и не всем. С другой стороны, когда нужно покричать, не всегда помогает спокойствие. Я думаю, что тренер должен это чувствовать, в каком моменте что делать", – цитирует Шацких FootballHub.