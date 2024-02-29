Во время матча Челси с Лидсом в Кубке Англии один из болельщиков гостей мог лишиться жизни.

Футболисты Челси обыграли Лидс (3:2) и вышли в 1/4 финала Кубка Англии. На трибунах Стэмфорд Бридж находилось несколько тысяч болельщиков гостевой команды.

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После гола в ворота хозяев гостевой сектор пришел в восторг. Как сообщает Daily Mail, вследствие эйфории произошли драматические сцены с участием одного из болельщиков.

Мужчина, праздновавший гол Лидса, упал с верхней трибуны и приземлился на группу людей, которые занимали места в нижней части стадиона. На место происшествия мгновенно прибыли стюарды и медицинские службы. В итоге болельщик английского клуба отделался лишь ушибами.

Следующим соперником Челси в текущем розыгрыше Кубка Англии станет Лестер. Этот матч запланирован на 16 марта.

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