Під час матчу Челсі з Лідсом у Кубку Англії один з уболівальників гостей міг втратити життя.

Футболісти Челсі обіграли Лідс (3:2) і вийшли в 1/4 фіналу Кубка Англії. На трибунах Стемфорд Брідж перебувало кілька тисяч уболівальників гостьової команди.

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Після гола у ворота господарів гостьовий сектор був у захваті. Як повідомляє Daily Mail, внаслідок ейфорії сталися драматичні сцени за участю одного з уболівальників.

Чоловік, який святкував гол Лідса, впав із верхньої трибуни і приземлився на групу людей, які займали місця в нижній частині стадіону. На місце події миттєво прибули стюарди та медичні служби. У підсумку вболівальник англійського клубу відбувся лише забиттями.

Наступним суперником Челсі в поточному розіграші Кубка Англії стане Лестер. Цей матч заплановано на 16 березня.

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