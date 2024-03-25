– Как считаете, выкупит ли Валенсия контракт Яремчука в Брюгге в конце сезона?

– Уже были слухи о том, что они готовы его выкупить. Надеюсь, что своей результативностью он окончательно убедит клуб.

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– Возможно, самому Яремчуку есть смысл вернуться в Брюгге, где сменился главный тренер?

– За Брюгге я в последнее время не следил. Сам город является достаточно своеобразным. Его еще называют "кладбище". Не все там могут заиграть. Насколько я знаю, Роману нравится в Валенсии. Он доволен чемпионатом и условиями. Страна также более солнечная.

– В Брюгге Яремчук перешел из Бенфики, а до этого играл за принципиального соперника "черно-синих" – Гент. Насколько с моральной точки зрения это был правильный трансфер?

– Дело в том, что в Гент Роман переходил в другом статусе. Там ему надо было расцвести и доказать. Затем он транзитом через Бенфику приехал в Брюгге на другие условия и в статусе звезды.

– Трансфер Яремчука в Брюгге – это ошибка?

– Возможно, Роман немного успокоился после Бенфики. Думаю, дело было в его личном состоянии. Он зависим от собственной физической готовности. Надо, конечно, чтобы и тренер доверял. Там давление было с первой минуты. Все ожидали, что он начнет забивать сразу по прибытии в аэропорт. Аналогичная ситуация сложилась в Бенфике и Валенсии, – рассказал Алибаев в комментарии Украинскому футболу.

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