– Як вважаєте, чи викупить Валенсія контракт Яремчука в Брюгге наприкінці сезону?

– Вже були чутки про те, що вони готові його викупити. Сподіваюся, що своєю результативністю він остаточно переконає клуб.

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– Можливо, самому Яремчуку є сенс повернутися до Брюгге, де змінився головний тренер?

– За Брюгге я останнім часом не слідкував. Саме місто є досить своєрідним. Його ще називають "цвинтар". Не всі там заграють. Наскільки я знаю, Роману подобається у Валенсії. Він задоволений чемпіонатом та умовами. Країна також більш сонячна.

– До Брюгге Яремчук перейшов із Бенфіки, а до цього грав за принципового суперника "чорно-синіх" – Гент. Наскільки з морального погляду це був правильний трансфер?

– Річ у тім, що в Гент Роман переходив в іншому статусі. Там йому треба було розквітнути та довести. Потім він транзитом через Бенфіку приїхав в Брюгге на інші умови та в статусі зірки.

– Трансфер Яремчука до Брюгге – це помилка?

– Можливо, Роман трохи заспокоївся після Бенфіки. Думаю, справа була у його особистому стані. Він залежний від власної фізичної готовності. Треба, звичайно, аби й тренер довіряв. Там тиск був із першої хвилини. Всі очікували, що він почне забивати одразу після прибуття в аеропорт. Аналогічна ситуація склалася у Бенфіці та Валенсії, – розповів Алібаєв у коментарі Українському футболу.

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