– Против Боснии Довбик играл в основе, но Яремчук, который вышел на замену, оформил гол + ассист. Как думаете, кого из нападающих Ребров выпустит в старте на Исландию?

– Хороший вопрос. Я об этом два дня думаю. Вероятнее всего, начнет Довбик, но я бы хотел, чтобы Украина сыграла в два нападающих и они оба сыграли с первых минут. Но вряд ли Сергей Станиславович в такой важной игре будет рисковать с первых минут.

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Надеюсь, что у Ромы Яремчука будет больше времени, чем в игре с Боснией. Благодаря ему жизнь продолжается и наши будут играть в финальном матче отбора за выход на Евро. Хорошо, что за 10 минут он все успел сделать, но хочется его видеть больше.

– А кто лично вам импонирует больше, как форвард: Яремчук или Довбик?

– Мне Рома давным-давно нравится. Да, в Валенсии он не сразу начал. Помню, в октябре или ноябре я ему писал: "Давай! Все у тебя получится". Я его еще помню маленьким. Когда я был в Динамо-2, то Яремчук только начинал.

Я в нем сразу увидел задатки. У нас с ним похожий стиль. Я очень рад за него – что он все чаще играет в старте Валенсии, забил Реалу. Я не удивлен, что он практически в одиночку вытащил игру с Боснией. Слава богу, что у нас есть такие нападающие, – сказал Милевский в комментарии Sport-Express.

Напомним, решающая битва с Исландией за выход на чемпионат Европы состоится во вторник, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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