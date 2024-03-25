Сефер Алибаев, который в свое время представлял интересы Романа Яремчука, рассказал, почему его бывший подопечный не сумел закрепиться в киевском клубе.

– Почему у Яремчука не получилось заиграть в Динамо?

– Динамо – не чужой клуб для Романа. В Киев он попал фактически в 12 лет из Львова, но там у него не пошло.

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Его обвиняли в том, что он нарушает режим и пьет, поэтому у него во время матчей случаются судороги. Все это выдумки. На самом деле он всегда был режимным.

– Так в чем причина?

– Динамо тогда сделало ставку на Артема Беседина. Ну, и где сейчас Беседин, а где Яремчук? Яремчук ментально другой и более разноплановый. Вообще в Динамо тогда Роман был третьим или четвертым нападающим, потому что за Сергея Реброва также играли Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес.

Сейчас все говорят о Владиславе Ванате, но пока он еще игрок не того калибра. Как Яремчук, когда отправился в Гент. На мой взгляд, он играет, потому что у него фактически нет конкурентов.

– У Яремчука еще есть амбиции вернуться в Динамо и что-то доказать?

– Роман уже пережил и отпустил эту историю, потому что стал другим человеком. Он сделал себе хорошую карьеру. Не факт, что он сумел бы достичь таких успехов, если бы остался в Динамо. Поэтому во всем надо искать позитив, – сказал Алибаев в комментарии Украинскому футболу.

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