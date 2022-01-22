Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади наконец-то объяснил, почему 25-летний хавбек не провел ни одной секунды на групповом этапе КАН.

Обамеянг из-за проблем с сердцем покинул Кубок Африки

"По моему указанию мы приняли решение сохранять медицинскую тайну о состоянии Адама до сих пор. Он сдал положительный тест на COVID, а затем мы обнаружили у него проблемы с сердцем. Ему придется обследоваться более тщательно.

Если бы мы сразу сказали, то Унас не мог бы быть рядом с партнерами. Ранее Обамеянг и Лемина покинули Габон в похожей ситуации, а мы не хотели говорить лишнее. Мы не давали публичных новостей, но теперь могу сказать, что игроку придется пройти дополнительные тесты", – приводит слова Бельмади Calciomercato.

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