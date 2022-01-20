КАН. Группа Е, 3 тур

Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея – 0:1

Голы: Ганет, 38

Нереализованный пенальти: Камара, 85

Кот-д'Ивуар – Алжир – 3:1

Голы: Кессье, 22, Сангаре, 39, Пепе, 54 – Бандебка, 73

Нереализованный пенальти: Марез, 60

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Сборная Алжира прибыла на турнир в Камерун в статусе действующего чемпиона и одного из фаворитов нынешнего розыгрыша. Марез и Ко громко опозорились. В последнем туре нужна была исключительно победа над лидером группы, чтобы выйти в плей-офф.

Кот-д'Ивуар легко доказал, что не случайно оказался на вершине квартета, легко разобравшись с аутсайдером. Счет открыл лидер Милана Франк Кессье, завершив классную атаку "слонов". Еще до перерыва Сангаре опередил защитников после подачи с фланга и удвоил преимущество. На старте второго тайма изысканный гол забил Пепе. Марез мог сократить преимущество, но с пенальти пробил в штангу. Лишь на 73-й минуте Бандебка прошил голкипера ивуарийцев, забил первый мяч Алжира на этом турнире. "Лисы пустыни" заняли последнее место в группе и с позором покинули КАН, не выиграв ни одного матча впервые с 2017 года. Кот-д'Ивуар вышел в плей-офф с первого места.

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Сьерра-Леоне при определенных условиях могла бы устроить даже ничья. Хорошая разница мячей оставляла неплохие шансы в рейтинге третьих команд. Однако Экваториальная Гвинея минимально победила благодаря голу Пабло Ганета после остроумно разыгранного углового. У сборной Сьерра-Леоне был свой шанс сравнять. Все тот же Ганет сбил Иссу в своей штрафной, но Камара не обыграл голкипера с пенальти, отправив свою команду домой. Экваториальная Гвинея сыграет в 1/8 финала.